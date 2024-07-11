В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд

В Узбекистане иностранными инвесторами и местными предпринимателями сформированы 132 проекта на сумму свыше 7 млрд долларов.

В Узбекистане иностранными инвесторами и местными предпринимателями сформированы 132 проекта на сумму свыше 7 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства Шавката Мирзиёева.

Согласно информации, из них 25 проектов на сумму 2,1 млрд долларов были представлены узбекистанскому лидеру. В частности, он ознакомился с новыми инвестпроектами, которые планируется реализовать в Ферганской области Узбекистана.

"За последние семь лет в Ферганскую область было привлечено инвестиций почти на 77 триллионов сумов. В этом году в регионе реализуется более тысячи проектов на 1,3 млрд долларов. В результате создано 116 тысяч рабочих мест и экспортный потенциал в 4,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 132 проекта, охватывающие текстильную, пищевую, медицинскую, электротехническую промышленность, производство строительных материалов, сферу услуг и другие отрасли, инвестируют компании из Австрии, США, Китая, России, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Кувейта, Японии и Азербайджана.

В результате реализации данных проектов предусматривается обеспечить работой более 23 тысяч человек, подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что Мирзиёев дал ответственным лицам дополнительные указания по ускорению создания организационно-правовой базы проектов, обеспечению всех условий для инвесторов.