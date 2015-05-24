 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Узбекистане по всей стране приостановлен обмен валют

    Граждане и компании страны не смогут совершать валютные операции до начала июля

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Центробанк Узбекистана в связи с дефицитом наличных приостановил по всей стране обменные операции, связанные с валютой.

    Как передает Report, согласно заявлению официальных представителей Центробанка, граждане и компании страны не смогут совершать валютные операции по меньшей мере до начала июля.

    Премьер-министру Узбекистана за несколько дней до этого было направлено предупреждение о дефиците наличных. Принятое Центробанком решение свидетельствует об острой нехватке иностранной валюты.

    Отмечается, что из-за роста курса доллара относительно рубля и экономического кризиса, связанного с санкциями Запада, трудовые мигранты резко сократили объем денежных переводов из России в Узбекистан.

    На прошлой неделе в Узбекистане стоимость доллара на черном рынке достигла рекордной отметки в 5 тысяч узбекских сум.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi