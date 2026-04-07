В Узбекистане на газовой заправке произошел взрыв

В Сурхандарьинской области Узбекистана произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции.

Как передает Report, об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана в соцсети.

Согласно информации, спецавтомобиль "КАМАЗ", перевозивший сжиженный газ (пропан), заправлял баллон из другого спецавтомобиля, когда произошел разрыв газового баллона, спровоцировавший пожар.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение технологического процесса при сливе пропана.

Спасательные подразделения прибыли на место через 15 минут после вызова, огонь был оперативно локализован, продолжаются работы по тушению возгорания.

На месте работают экстренные службы, проводится выяснение обстоятельств. Ситуация находится под контролем.

По данным областной администрации, в результате происшествия двое граждан получили легкие телесные повреждения (у одного - ожоги 10%, у другого - 3–4%). Угрозы их жизни нет, их состояние оценивается как удовлетворительное. Погибших нет.