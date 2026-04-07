Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Узбекистане на газовой заправке произошел взрыв

    В регионе
    07 апреля, 2026
    10:18
    В Сурхандарьинской области Узбекистана произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана в соцсети.

    Согласно информации, спецавтомобиль "КАМАЗ", перевозивший сжиженный газ (пропан), заправлял баллон из другого спецавтомобиля, когда произошел разрыв газового баллона, спровоцировавший пожар.

    По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение технологического процесса при сливе пропана.

    Спасательные подразделения прибыли на место через 15 минут после вызова, огонь был оперативно локализован, продолжаются работы по тушению возгорания.

    На месте работают экстренные службы, проводится выяснение обстоятельств. Ситуация находится под контролем.

    По данным областной администрации, в результате происшествия двое граждан получили легкие телесные повреждения (у одного - ожоги 10%, у другого - 3–4%). Угрозы их жизни нет, их состояние оценивается как удовлетворительное. Погибших нет.

    МЧС Узбекистана Взрыв на газовой заправке Пожар (возгорание) Узбекистан

    Последние новости

    11:51

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    11:47

    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    11:43

    Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    ИКТ
    11:36

    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Другие страны
    11:35

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

    Милли Меджлис
    11:33

    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    11:32

    В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

    В регионе
    11:31

    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    Финансы
    Лента новостей