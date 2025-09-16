Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    • 16 сентября, 2025
    • 14:48
    В Узбекистане могут внедрить исламский банкинг

    На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрен законопроект о внедрении исламской банковской деятельности.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парламента.

    Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в Налоговый и Гражданский кодексы, а также в восемь других законов. В частности, предлагается закрепить понятия "исламский банк", "финансовые операции и стандарты", "инвестиционный депозит", а также создать лицензию для банков, которые захотят работать по правилам исламского банкинга, с конкретными требованиями для ее получения.

    Законопроект направлен на расширение финансовой поддержки населения и субъектов предпринимательства, создание альтернативных финансовых услуг и привлечение иностранных инвестиций с помощью новых финансовых продуктов и услуг. 

    Проект закона принят депутатами в первом чтении.

    Лента новостей