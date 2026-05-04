В Узбекистане ливни повредили нефтехранилище, произошла утечка нефтепродуктов

    В Сурхандарьинской области Узбекистана селевые потоки, вызванные сильными дождями, повредили нефтехранилище, что спровоцировало утечку и попадание нефтесодержащей жидкости в естественные водные пути.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Управления экологии области, загрязненная смесь из района "Хонгаронсой" Бойсунского района по течению достигла Бандиханского и Кумкурганского районов, реки Сурхон, а также через канал "Занг" в Джаркурганском районе дошла до территории Ангорского района.

    В настоящее время профильные службы ведут работы по сбору нефтяной пленки с поверхности воды и установке специальных заграждений для удержания нефтепродуктов. Для очистки и обезвреживания загрязненной воды привлечена спецтехника.

    Также в Бойсунском районе перекрыты селевые пути в зоне выхода нефтесодержащей жидкости.

    По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины, масштабы ущерба и дается правовая оценка деятельности ответственных структур, включая совместное предприятие Surxan Gas Chemical Operating Company.

    Özbəkistanda leysan neft anbarını zədələyib, sızma baş verib

