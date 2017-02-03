В США в университете Беркли избили сторонника Трампа

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Полиция задержала двух учащихся Калифорнийского университета в Беркли по подозрению в избиении студента, поддерживающего президента США Дональда Трампа, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

По свидетельствам очевидцев, молодые люди выскочили на территории университетского городка из машины и набросились на 21-летнего Джека Палковича, который шел на занятия в красной кепке с написанным на ней лозунгом Трампа - "Вернем Америке величие".

Студент сумел вырваться и убежать, а напавших на него людей вскоре задержала полиция - они вернулись в свою машину и попытались скрыться, но неудачно. Многие другие студенты осудили нападение на Палковича.