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    В США в университете Беркли избили сторонника Трампа

    Двое учащихся вуза задержаны по подозрению в избиении

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Полиция задержала двух учащихся Калифорнийского университета в Беркли по подозрению в избиении студента, поддерживающего президента США Дональда Трампа, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си. 

    По свидетельствам очевидцев, молодые люди выскочили на территории университетского городка из машины и набросились на 21-летнего Джека Палковича, который шел на занятия в красной кепке с написанным на ней лозунгом Трампа - "Вернем Америке величие".

    Студент сумел вырваться и убежать, а напавших на него людей вскоре задержала полиция - они вернулись в свою машину и попытались скрыться, но неудачно. Многие другие студенты осудили нападение на Палковича.

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