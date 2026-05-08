В Улан-Удэ двое рабочих сорвались с шестого этажа, один погиб
В регионе
- 08 мая, 2026
- 12:44
Двое рабочих сорвались с шестого этажа в Улан-Удэ во время укладки фасадного кирпича на стройке многоквартирного дома, один из них погиб.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Он скончался в больнице.
Прокуратурой Октябрьского района города Улан-Удэ контролируется установление обстоятельств инцидента.
