О нас

В Улан-Удэ два человека погибли из-за взрыва газовых баллонов в хозпостройке

В Улан-Удэ два человека погибли из-за взрыва газовых баллонов в хозпостройке На улице Антонова в Улан-Удэ двое мужчин погибли в результате происшествия в хозпостройке.
В регионе
13 июля 2024 г. 11:26
В Улан-Удэ два человека погибли из-за взрыва газовых баллонов в хозпостройке

На улице Антонова в Улан-Удэ двое мужчин погибли в результате происшествия в хозпостройке.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

По предварительной информации, взорвались газовые баллоны.

"Сегодня около 13:15 в отдел полиции №1 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о происшествии в хозяйственном сооружении, где расположены станция техобслуживания и пункт приема металлолома на улице Антонова, в результате чего погибли двое мужчин. По предварительной информации, в помещении произошел взрыв газовых баллонов", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливаются его причины и обстоятельства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Пезешкиан: США и союзники сфабриковали кризис вокруг ядерной программы Ирана
Пезешкиан: США и союзники сфабриковали кризис вокруг ядерной программы Ирана
13 июля 2024 г. 10:57
Президент Туркменистана разрешил правительству уйти в отпуск на месяц с 1 августа
Президент Туркменистана разрешил правительству уйти в отпуск на месяц с 1 августа
13 июля 2024 г. 09:58
В ОДКБ пообещали начислить членский взнос Армении после отказа платить
В ОДКБ пообещали начислить членский взнос Армении после отказа платить
13 июля 2024 г. 09:49
Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве
Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве
13 июля 2024 г. 09:14
Эрдоган заявил, что Запад серьезно беспокоит солидарность России и Китая
Эрдоган заявил, что Запад серьезно беспокоит солидарность России и Китая
12 июля 2024 г. 23:26
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом мирного соглашения Баку и Еревана
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом мирного соглашения Баку и Еревана
12 июля 2024 г. 22:19
США заморозили помощь Грузии
США заморозили помощь Грузии
12 июля 2024 г. 21:56
МИД РФ: Вашингтон всегда спрашивает за каждый вложенный цент
ВидеоМИД РФ: Вашингтон всегда спрашивает за каждый вложенный цент
12 июля 2024 г. 17:49
Захарова: Армяно-американские учения - угроза стабильности на Южном Кавказе
Захарова: Армяно-американские учения - угроза стабильности на Южном Кавказе
12 июля 2024 г. 17:24
В Подмосковье разбился самолет, погибли члены экипажа
ВидеоВ Подмосковье разбился самолет, погибли члены экипажа
12 июля 2024 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi