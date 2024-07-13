В Улан-Удэ два человека погибли из-за взрыва газовых баллонов в хозпостройке

На улице Антонова в Улан-Удэ двое мужчин погибли в результате происшествия в хозпостройке.

На улице Антонова в Улан-Удэ двое мужчин погибли в результате происшествия в хозпостройке.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

По предварительной информации, взорвались газовые баллоны.

"Сегодня около 13:15 в отдел полиции №1 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о происшествии в хозяйственном сооружении, где расположены станция техобслуживания и пункт приема металлолома на улице Антонова, в результате чего погибли двое мужчин. По предварительной информации, в помещении произошел взрыв газовых баллонов", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливаются его причины и обстоятельства.