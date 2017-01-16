В Украине запатентовали новый танк T-Rex

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Инженерная группа "Арей", известная ранее под названием "Азов", опубликовала в сети патент на новый украинский танк T-Rex, передает Report со ссылкой на Национальный промышленный портал.

Отмечается, что новый украинский танк будет иметь бронированный корпус с элементами динамической защиты, моторно-трансмиссионная установка и ходовая часть будут модернизированы на базе Т-64, Т-64Б, Т-64БВ, Т-72.

Корпус танка предусматривает установление для размещения экипажа танка модуля управления, выполненного как герметизированная полностью бронированная со всех сторон капсула с рабочими местами экипажа танка, с необходимыми системами жизнеобеспечения экипажа приборами наблюдения, слежения за целью, управления стрельбой и работой автоматизированного механизма зарядки.

При этом модуль управления является съемным и может быть отдельно полностью демонтирован и изменен.