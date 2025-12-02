В Украине задержан экс-первый замминистра энергетики

Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали бывшего в.и.о. первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом" и первого заместителя министра энергетики Юрия Шейко.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Ему инкриминируют хищение средств в особо крупных размерах - ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Следствие установило, что в 2022 году при оформлении контракта на обязательное страхование, связанное с ядерной безопасностью, стоимость договора была незаконно завышена. Сумма контракта увеличилась более чем на 18 млн гривен (свыше $420 тыс.) без каких-либо экономических обоснований.

В ходе расследования также была обнаружена цепочка фирм. Эти компании, как утверждается, имеют связи с российским финансовым сектором и холдингом "РЕСО".