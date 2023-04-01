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В Украине ввели санкции против ФСБ, Совфеда и Минфина России

В Украине ввели санкции против ФСБ, Совфеда и Минфина России Президент Украины Владимир Зеленский в субботу ввел санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, а также Совета Федерации и Министерства финансов России.
В регионе
1 апреля 2023 г. 21:03
В Украине ввели санкции против ФСБ, Совфеда и Минфина России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, а также Совета Федерации и Министерства финансов России.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Согласно документу, рестрикции также вводятся против Главного управления специальных программ президента РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Главного центра специальных технологий Главного управления Генерального штаба ВС РФ и Главного вычислительного центра Генштаба. Кроме того, в санкционный список попали Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ и Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова.

Санкции введены против юридических лиц и предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и программ, запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности. Всего 14 ограничительных мер.

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