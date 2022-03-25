В Украине ВСУ освободила еще один населенный пункт

В украинском Запорожье освобождено село Малиновка.

В украинском Запорожье освобождено село Малиновка.

Как передает Report, об этом сообщает в Facebook Запорожская облгосадминистрация со ссылкой на главу местной общины Владимира Шиша.

Шиш сообщил, что из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. Он отметил, что в настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена.

Он рассказал, что ситуация в общине критическая. "Противник поставил кругом блокпосты и не пускает никого в села. Как следствие, есть гуманитарные проблемы - с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина. Желательно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли бы уехать. Это в основном больные, которые нуждаются в постоянном уходе и лечении", - отметил Шиш.

Напомним, что ранее были освобождены несколько населенных пунктов. ВСУ отбили Лукьяновку в Киевской области и проводят контрнаступление по всей линии фронта в Барышевском районе.