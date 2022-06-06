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В Украине возросло количество детей, которые погибли на войне

В Украине возросло количество детей, которые погибли на войне В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, в Украине погибло 262 ребенка, более 467 ранены.
В регионе
6 июня 2022 г. 04:16
В Украине возросло количество детей, которые погибли на войне

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, в Украине погибло 262 ребенка, более 467 ранены.

Как передает Report, об этом говорится в "Телеграмм-канале" Офиса генпрокурора страны.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna müharibəsində 262 uşaq həlak olub, 467-dən çox azyaşlı yaralanıb

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