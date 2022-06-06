В Украине возросло количество детей, которые погибли на войне

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, в Украине погибло 262 ребенка, более 467 ранены.
Как передает Report, об этом говорится в
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.