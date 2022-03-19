В Украине создан единый штаб для координации гуманитарной помощи

В Украине создан единый координационный штаб, регулирующий все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского.
По его словам, под председательством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака сегодня прошло совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.
Владимир Зеленский также отметил, что поручил чиновникам совместно с Красным крестом обеспечить помощь украинцам, которые оказались за рубежом после 24 февраля и нуждаются во внимании нашего государства и международных организаций.