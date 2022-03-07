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В Украине сбит еще один российский вертолет

В Украине сбит еще один российский вертолет В городе Вышгород (Киевская область) украинские военные сбили еще один вражеский вертолет.
В регионе
7 марта 2022 г. 19:49
В Украине сбит еще один российский вертолет

В городе Вышгород (Киевская область) украинские военные сбили еще один вражеский вертолет.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"Вышгород. Минус один вражеский вертолет. Вместе к победе", - говорится в информации.

Ранее, Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

Также противником осуществляется подготовка к возобновлению наступления на населенные пункты Гостомель, Ирпень, Стоянка.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın daha bir helikopterini vurub

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