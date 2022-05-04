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В Украине с начала боевых действий погибли 220 детей

В Украине с начала боевых действий погибли 220 детей С начала боевых действий в Украине погибли 220 детей, ранены свыше 400.
В регионе
4 мая 2022 г. 10:35
В Украине с начала боевых действий погибли 220 детей

С начала боевых действий в Украине погибли 220 детей, ранены свыше 400.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

"На утро 4 мая число погибших за сутки не изменилось – 220, но возросло количество раненых - свыше 407", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, "поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37 и т.д.

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Версия на английском языке 220 children killed since start of hostilities in Ukraine

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