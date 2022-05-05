В Украине с начала боевых действий погиб 221 ребенок

С начала боевых действий в Украине погиб 221 ребенок, ранены более 408.

С начала боевых действий в Украине погиб 221 ребенок, ранены более 408.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Генпрокуратура страны.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - сказано в сообщении.