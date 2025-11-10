Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Украине проводится крупная операция по выявлению коррупции в сфере энергетики

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 14:09
    В Украине проводится крупная операция по выявлению коррупции в сфере энергетики

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию по выявлению коррупции в сфере энергетики.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении НАБУ в соцсетях.

    "15 месяцев работы и 1 000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Детали позже", - отмечается в сообщении.

    Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил об обысках у совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко и в АО "НАЭК "Энергоатом".

    Он заявил, что заявление по коррупции "Энергоатома" было подано им и его коллегами.

