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В Украине прошел торжественный парад в честь Дня Независимости

В Украине прошел торжественный парад в честь Дня Независимости На Майдане Незалежности в центре Киева прошел торжественный военный парад, посвященный 30-летию независимости Украины
В регионе
24 августа 2021 г. 21:14
В Украине прошел торжественный парад в честь Дня Независимости

На Майдане Незалежности в центре Киева прошел торжественный военный парад, посвященный 30-летию независимости Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в параде приняли участие президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Зеленский, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и другие официальные лица страны.

Встреча маленькой украинской девочки военных с цветами во время открытия парада растрогала Владимира Зеленского, глава страны не смог сдержать слез. В своем выступлении президент отметил, что Украина — это не 30-летнее, а тысячелетнее государство. Он выразил уверенность, что независимость Украины ценна не только для украинцев, но и для всех этнических народов, являющихся гражданами страны. В своем выступлении президент также коснулся восстановления территориальной целостности Украины.

Известный военный эксперт Юрий Кочевенко заявил Report, что представленная на параде военная техника, в основном, местного производства: "Часть из них уже используется в боевых действиях, а часть - только что вошла в арсенал. Например, ракеты "Нептун". Также есть техника, которую мы получили из стран, с которыми сотрудничаем. В качестве примера можно привести турецкий беспилотник “Байрактар”. После роли, которую этот летательный аппарат сыграл в освобождении Карабаха, было принято решение включить его в арсенал украинской армии. Кроме того, были продемонстрированы уникальные украинские реактивные системы залпового огня “Ольха” и “Верба”. Всего в параде приняли участие более 5 тыс. военнослужащих. Было продемонстрировано 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники”, - добавил военный эксперт.

Военный парад в связи с Днем Независимости прошел не только в Киеве, но и в Одессе.

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Версия на английском языке ФотоSolemn parade on Independence Day held in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Müstəqillik Günü ilə bağlı təntənəli parad keçirilib

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