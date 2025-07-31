В Украине приняли закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

Верховная рада Украины поддержала проект закона о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Верховная рада Украины поддержала проект закона о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как передает Report, об этом пишет "за" отдали свои голоса 331 народный депутат.

По данным СМИ, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что к решению вопроса по восстановлению полномочий НАБУ и САП была привлечена большая команда - со стороны правительства, все, кто координирует работу этого направления.

Законопроект определяет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как самостоятельного руководителя органа прокуратуры для прокуроров САП. Это гарантирует их процессуальную независимость от генпрокурора по делам, которые расследует НАБУ.

Согласно документу, генпрокурору запрещено давать обязательные письменные указания детективам НАБУ, передавать их дела другим органам (за исключением особых обстоятельств военного времени) или вмешиваться в работу прокуроров САП или детективов НАБУ. Также генпрокурор не может менять подследственность дел НАБУ без согласия руководителя САП.