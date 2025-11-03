В Украине предусматривается временная бронь военнообязанных на предприятиях ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий организацию трудовых отношений в условиях военного положения, который, в частности, вводит временное бронирование военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Верховной рады в соцсетях.

Согласно документу, военнообязанные бронируются на 45 дней сразу с момента подписания трудовых договоров.

"Основные положения акта касаются бронирования работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военным учетом. Такое бронирование действует только один раз в год и не освобождает от ответственности; устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК; работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя", - сказано в сообщении.