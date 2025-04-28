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В Украине открыли капитально отремонтированную при поддержке Азербайджана поликлинику

В Украине открыли капитально отремонтированную при поддержке Азербайджана поликлинику Азербайджан капитально отремонтировал и сдал в эксплуатацию Центральную поликлинику города Ирпень Киевской области, серьезно пострадавшую в начале войны с Россией.
В регионе
28 апреля 2025 г. 17:40
В Украине открыли капитально отремонтированную при поддержке Азербайджана поликлинику

Азербайджан капитально отремонтировал и сдал в эксплуатацию Центральную поликлинику города Ирпень Киевской области, серьезно пострадавшую в начале войны с Россией.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, открытие поликлиники состоялось накануне дня рождения академика Зарифы Алиевой.

На церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, зампред Верховной Рады Елена Кондратюк, глава председатель Киевской областной государственной администрации Микола Калашник, депутаты, послы различных стран в Киеве, руководство SOCAR ENERGY UKRAINE, представители азербайджанской диаспоры и общественности Ирпеня.

Сначала участники почтили память академика, возложив венки и букеты к памятнику в парке имени Зарифы Алиевой.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что поликлиника – второй по счету объект, отреставрированный при поддержке правительства Азербайджана, после восстановленного при участии SOCAR ENERGY UKRAINE лицея в Ирпени.

Он добавил, что в поликлинике также установлена ​​современная система противопожарной защиты, в подвале создано убежище, отвечающее современным требованиям. По словам посла, правительство Азербайджана планирует реализовать в Ирпени еще четыре проекта.

А.Кулеба поблагодарил Азербайджан за такую поддержку: "Восстановленная поликлиника в Ирпени - это, несомненно, большой вклад Азербайджана в восстановление нашей страны. Мы благодарим наших друзей и уверены, что с такими друзьями и партнерами мы восстановим всю нашу страну".

А.Мищенко, М.Калашник, Е.Кондратюк и другие также выразили благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку Украины.

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Версия на английском языке ФотоPhotos from polyclinic in Ukraine overhauled by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Azərbaycanın əsaslı şəkildə bərpa etdiyi poliklinikadan FOTOREPORTAJ

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