В Украине открыли капитально отремонтированную при поддержке Азербайджана поликлинику

Азербайджан капитально отремонтировал и сдал в эксплуатацию Центральную поликлинику города Ирпень Киевской области, серьезно пострадавшую в начале войны с Россией.

Азербайджан капитально отремонтировал и сдал в эксплуатацию Центральную поликлинику города Ирпень Киевской области, серьезно пострадавшую в начале войны с Россией.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, открытие поликлиники состоялось накануне дня рождения академика Зарифы Алиевой.

На церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, зампред Верховной Рады Елена Кондратюк, глава председатель Киевской областной государственной администрации Микола Калашник, депутаты, послы различных стран в Киеве, руководство SOCAR ENERGY UKRAINE, представители азербайджанской диаспоры и общественности Ирпеня.

Сначала участники почтили память академика, возложив венки и букеты к памятнику в парке имени Зарифы Алиевой.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что поликлиника – второй по счету объект, отреставрированный при поддержке правительства Азербайджана, после восстановленного при участии SOCAR ENERGY UKRAINE лицея в Ирпени.

Он добавил, что в поликлинике также установлена ​​современная система противопожарной защиты, в подвале создано убежище, отвечающее современным требованиям. По словам посла, правительство Азербайджана планирует реализовать в Ирпени еще четыре проекта.

А.Кулеба поблагодарил Азербайджан за такую поддержку: "Восстановленная поликлиника в Ирпени - это, несомненно, большой вклад Азербайджана в восстановление нашей страны. Мы благодарим наших друзей и уверены, что с такими друзьями и партнерами мы восстановим всю нашу страну".

А.Мищенко, М.Калашник, Е.Кондратюк и другие также выразили благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку Украины.