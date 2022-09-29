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В Украине обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи

В Украине обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи В освобожденном от оккупации Чугуевском районе Харьковской области Украины обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи.
В регионе
29 сентября 2022 г. 10:58
В Украине обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи

В освобожденном от оккупации Чугуевском районе Харьковской области Украины обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи.

Как сообщает восточноевропейское бюро "Report", тела 45-летнего Алишира Нуруллаева, его жены и несовершеннолетнего ребенка обезображены до неузнаваемости.

В настоящее время группа наших соотечественников, проживающих в Харьковской области, организовать их захоронение достойнейшим образом в подходящем месте.

Следует отметить, что азербайджанская семья погибла в результате бомбежки, когда российская армия пыталась занять этот район.

Все три трупа оставались непогребенными до освобождения территории от оккупации.

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Версия на английском языке Bodies of Azerbaijani family members found in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada azərbaycanlı ailənin meyitləri tapılıb

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