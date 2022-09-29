В Украине обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи

В освобожденном от оккупации Чугуевском районе Харьковской области Украины обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи.
Как сообщает восточноевропейское бюро "Report", тела 45-летнего Алишира Нуруллаева, его жены и несовершеннолетнего ребенка обезображены до неузнаваемости.
В настоящее время группа наших соотечественников, проживающих в Харьковской области, организовать их захоронение достойнейшим образом в подходящем месте.
Следует отметить, что азербайджанская семья погибла в результате бомбежки, когда российская армия пыталась занять этот район.
Все три трупа оставались непогребенными до освобождения территории от оккупации.