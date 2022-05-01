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В Украине из-за войны закрыли ряд морских портов

В Украине из-за войны закрыли ряд морских портов Министерство инфраструктуры Украины из-за действий российских войск решило закрыть ряд морских портов.
В регионе
1 мая 2022 г. 10:32
В Украине из-за войны закрыли ряд морских портов

Министерство инфраструктуры Украины из-за действий российских войск решило закрыть ряд морских портов.

Как передает Report со ссылкой на сайт Кабмина, будут закрыты порты Херсон, Скадовск, Мариуполь и Бердянск.

В правительстве добавили, что порты возобновят работу тогда, когда их снова будет контролировать украинская сторона.

"...Министерством инфраструктуры Украины принят приказ от 28 апреля 2022 года №256, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2022 года под №470/37806 "О закрытии морских портов". В соответствии с приказом со дня его официального опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон являются закрытыми...", - отметили в Кабмине.

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