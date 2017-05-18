В Украине чтут память жертв депортации крымских татар

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая в Украине на государственном уровне отмечаются День борьбы за права крымскотатарского народа, а также - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, cообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Украины в Азербайджане.

18 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны СССР из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана, Таджикистана и в некоторые регионы РСФСР были депортированы крымские татары. Всего было выселено 238,5 тыс. крымских татар, без учета демобилизованных военных.

"В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половину составляют дети до 18 лет. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Боль и страдания крымскотатарского народа при советской депортации 1944 года повторяются 70 лет спустя – в 2014 году во время российской временной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым", - отмечается в сообщении.

"В Украине чествуют светлую память жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 г. и призывают мировое сообщество продолжить политико-дипломатическое давление на российскую оккупационную власть во избежание повторения трагедии 1944 года, немедленного прекращения нарушений фундаментальных прав человека в Крыму, и в конечном счете - деоккупации полуострова и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении посольства.