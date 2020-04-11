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В Украине число заразившихся коронавирусом возросло на 308 человек

В Украине число заразившихся коронавирусом возросло на 308 человек

Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки возросло на 308, всего заболели 2 511 человек. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе минздрава страны.

"По данным центра общественного здоровья, 11 апреля в Украине 2 511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев", - сообщила пресс-служба министерства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

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