В Уфе 816 домов остались без света из-за врезавшегося в столб автомобиля

В Уфе автомобиль врезался в столб, повредив линию электропередачи. В результате ДТП без электроэнергии остались 816 домов.

В Уфе автомобиль врезался в столб, повредив линию электропередачи. В результате ДТП без электроэнергии остались 816 домов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация Ленинского района города.

"Сегодня, 17 января 2023 года, в связи с произошедшим ДТП на пересечении улиц Линейная-Лесозаводская в микрорайоне Нижегородка снесена опора линии электропередачи вблизи дома № 27 по улице Лесозаводской. Под аварийное отключение подпали 816 домов частного домовладения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроэнергии нет на 18 улицах города.

Последствия аварии устраняют две бригады энергетиков, которые уже установили новую опору и проводят подключение электрических сетей.