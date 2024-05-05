Турецкий дипломат назначен спецпредставителем генсека ОИС

Турецкий дипломат Мехмет Пачаджы назначен специальным представителем по вопросам исламофобии генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Турецкий дипломат Мехмет Пачаджы назначен специальным представителем по вопросам исламофобии генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на турецкий МИД, данное решение было принято на прошедшем 4-5 мая в Гамбии под девизом "Единство и сотрудничество ради лучшего будущего" 15-м саммите ОИС.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "международное сообщество должно занять единую позицию и действовать решительно в борьбе с антиисламизмом".

Отметим, что 65-летний Мехмет Пачаджы является послом Турции в Пакистане.

Ранее на упомянутом саммите ОИС в Банжуле Армению вновь осудили за разрушение объектов исламского наследия в Азербайджане и призвали выполнить свои обязательства.