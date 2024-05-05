Турецкий дипломат назначен спецпредставителем генсека ОИС

Турецкий дипломат Мехмет Пачаджы назначен специальным представителем по вопросам исламофобии генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "международное сообщество должно занять единую позицию и действовать решительно в борьбе с антиисламизмом".
Отметим, что 65-летний Мехмет Пачаджы является послом Турции в Пакистане.
Ранее на упомянутом саммите ОИС в Банжуле Армению вновь осудили за разрушение объектов исламского наследия в Азербайджане и призвали выполнить свои обязательства.