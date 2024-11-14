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В тяжелом ДТП в Свердловской области РФ погибли пять человек

В тяжелом ДТП в Свердловской области РФ погибли пять человек Пять человек погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой в Свердловской области.
В регионе
14 ноября 2024 г. 06:09
В тяжелом ДТП в Свердловской области РФ погибли пять человек

Пять человек погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой в Свердловской области.

Как передает Report, об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram.

"В результате автокатастрофы в автомашине Kia погибли пять человек, три женщины и двое мужчин, их личности в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Водитель и два пассажира автомашины "Газель", мужчины, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 48 км автодороги Серов - Североуральск - Ивдель. На месте работают следственно-оперативная группа, руководство местного ОВД и МЧС. Проезд автомобилей в направлении Североуральска временно ограничен, сотрудники ДПС регулируют поток транспорта, организовано реверсивное движение.

По факту ДТП назначено проведение расследования.

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