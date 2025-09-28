Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В регионе
    • 28 сентября, 2025
    • 08:38
    В тяжелом ДТП на юге Турции погибли трое, пострадали 16 человек

    В районе Тарсус турецкого Мерсина на юге страны три человека погибли, еще 16 пострадали в тяжелом ДТП.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, микроавтобус с рабочими сзади наехал на грузовик. В результате аварии погибли три человека, еще 16 пассажиров получили ранения.

    На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их доставили в ближайшие больницы.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Türkiyədə ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, daha 16 sərnişin xəsarət alıb

