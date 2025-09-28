В тяжелом ДТП на юге Турции погибли трое, пострадали 16 человек

В районе Тарсус турецкого Мерсина на юге страны три человека погибли, еще 16 пострадали в тяжелом ДТП.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, микроавтобус с рабочими сзади наехал на грузовик. В результате аварии погибли три человека, еще 16 пассажиров получили ранения.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их доставили в ближайшие больницы.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.