В Туве в ДТП погибли пять человек
В регионе
- 06 ноября, 2025
- 12:34
В Туве в результате ДТП пять человек погибли, еще пять получили травмы.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
"6 ноября в 13:10 в дежурную группу поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 "Енисей". В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек, двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение республиканской больницы №1 Кызыла, троим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Toyota Voxy. Обстоятельства аварии выясняются.
