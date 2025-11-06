В Туве в ДТП погибли пять человек

В Туве в результате ДТП пять человек погибли, еще пять получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

"6 ноября в 13:10 в дежурную группу поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 "Енисей". В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек, двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение республиканской больницы №1 Кызыла, троим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Toyota Voxy. Обстоятельства аварии выясняются.