В Туве 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса

В Пий-Хемском районе Тувы в результате ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Р-257 "Енисей" пострадали 10 человек, в том числе пять детей.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом 28 октября сообщили в Госавтоинспекции республики.

"В Пий-Хемском районе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса", - указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 62-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. В момент происшествия в транспортном средстве находились 10 пассажиров.

По данным ведомства, шестилетний ребенок находится под наблюдением врачей травматологического отделения. Остальные пострадавшие были отпущены амбулаторно.