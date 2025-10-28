В Туве 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса
В регионе
- 28 октября, 2025
- 09:43
В Пий-Хемском районе Тувы в результате ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Р-257 "Енисей" пострадали 10 человек, в том числе пять детей.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом 28 октября сообщили в Госавтоинспекции республики.
"В Пий-Хемском районе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса", - указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 62-летний водитель Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. В момент происшествия в транспортном средстве находились 10 пассажиров.
По данным ведомства, шестилетний ребенок находится под наблюдением врачей травматологического отделения. Остальные пострадавшие были отпущены амбулаторно.
