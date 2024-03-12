В Туркменистане заявили о заинтересованности в сотрудничестве с ОТГ

Туркменистан с большим уважением относится к Организации тюркских государств (ОТГ) и заинтересована в сотрудничестве с ней.

Туркменистан с большим уважением относится к Организации тюркских государств (ОТГ) и заинтересована в сотрудничестве с ней.

Как передает Report со ссылкой на официальную газету "Нейтральный Туркменистан", об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в рамках проходящего в Ашхабаде Совета старейшин ОТГ.

По словам Бердымухамедова, Туркменистан во внешнеполитической стратегии отводит значимую роль развитию и укреплению двустороннего и многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами. Он добавил, что общность исторических корней, культуры, языка и религии связывает народы тюркских стран, что служит фундаментом для наращивания и углубления политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. В настоящее время Туркменистан, продолжил глава Народного совета, принимает деятельное участие в работе ОТГ, также детально изучает возможность вступления в Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и Торгово-промышленную палату тюркских стран.

Бердымухамедов также озвучил ряд инициатив, призванных содействовать дальнейшему наращиванию сотрудничества на пространстве ОТГ. Среди них предложение учредить звание "Почетный старейшина" Организации тюркских государств и соответствующий знак, а также создание редакции, в частности, для издания в перспективе газеты или журнала, разработки интернет-сайта Совета старейшин ОТГ.

Совет старейшин ОТГ проходит в Ашхабаде с 11 по 13 марта. Туркменистан впервые принимает это мероприятие. Предыдущее, 14-е заседание Совета старейшин ОТГ проходило в Самарканде (Узбекистан) в октябре 2023 года.