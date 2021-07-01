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В Туркменистане ведется подготовка к визиту президента Турции

В Туркменистане ведется подготовка к визиту президента Турции Ведется подготовка к визиту в Туркменистан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает Report, об этом стало известно из поздравительного послания главы Турции на имя Президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю дня рождения туркменского ли
В регионе
1 июля 2021 г. 13:59
В Туркменистане ведется подготовка к визиту президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Ведется подготовка к визиту в Туркменистан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает Report, об этом стало известно из поздравительного послания главы Турции на имя Президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю дня рождения туркменского лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул в своем послании, что темп развития, достигнутый в отношениях между Туркменистаном и Турцией, обладающими общими ценностями древней культуры, является показателем обоюдного желания дальнейшего развития сотрудничества в каждой сфере.

В рамках визита планируется обсуждение совместных шагов в вопросах туркмено-турецкого сотрудничества.

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