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В Туркменистане ведется подготовка к проведению XV Саммита глав государств-членов ОЭС

В Туркменистане ведется подготовка к проведению XV Саммита глав государств-членов ОЭС Туркменистан готовится к проведению XV Саммита глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества. Как сообщает Report, о ходе работ рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.
В регионе
21 июня 2021 г. 11:04
В Туркменистане ведется подготовка к проведению XV Саммита глав государств-членов ОЭС

Туркменистан готовится к проведению XV Саммита глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества. Как сообщает Report, о ходе работ рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Он сообщил, что на XIV Саммите ОЭС Туркменистан принял председательство в этой организации, в связи с чем, была разработана соответствующая Концепция. В рамках её реализации на сегодняшний день состоялся ряд министерских встреч. Кроме того, в июне предусматривается провести 4-ю встречу министров энергетики и 5-ю встречу руководителей национальных статистических учреждений стран-членов ОЭС. Также глава МИД сообщил, что 28 ноября планируется проведение в Ашхабаде XV Саммита ОЭС, вопросы подготовки к которому были обсуждены в ходе состоявшейся 16 июня встречи с Генеральным секретарём организации. В данной связи предусматривается создание Организационной комиссии в составе руководителей министерств и отраслевых ведомств Туркменистана.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что за прошедшие годы Туркменистаном и ОЭС накоплен солидный опыт взаимодействия, создающий надёжную основу для эффективного сложения усилий на долгосрочную перспективу. Глава государства отметил консолидирующую роль организации, как формата экономического партнёрства государств, объединённых географически, исторически, общностью культурных традиций и духовных ценностей. Подчеркнув, что, председательствуя в ОЭС, Туркменистан намерен всецело способствовать реализации имеющегося огромного потенциала взаимодействия, отвечающего интересам общего благополучия, глава государства одобрил озвученные предложения и поручил обеспечить высокий уровень подготовки к предстоящему XV Саммиту ОЭС и другим запланированным мероприятиям.

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