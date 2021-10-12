В Туркменистане увеличили добычу природного газа более чем на треть

Управление "Лебапгазчыкарыш" Государственного концерна "Туркменгаз" постепенно увеличило добычу природного газа и газового конденсата за январь – август 2021.

Управление "Лебапгазчыкарыш" Государственного концерна "Туркменгаз" постепенно увеличило добычу природного газа и газового конденсата за январь – август 2021.

Как сообщает Report, объем производства "голубого топлива" по предприятию составил 8,2 млрд. кубометров, что на 34% выше запланированного на данный период.

В настоящее время специалисты предприятия продолжают работы, направленные на увеличение продуктивности эксплуатационных скважин, восстановление бездействующих газовых колодцев, а также промышленное освоение новых скважин.