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В Туркменистане  увеличили добычу природного газа более чем на треть

В Туркменистане  увеличили добычу природного газа более чем на треть Управление "Лебапгазчыкарыш" Государственного концерна "Туркменгаз" постепенно увеличило добычу природного газа и газового конденсата за январь – август 2021.
В регионе
12 октября 2021 г. 13:50
В Туркменистане  увеличили добычу природного газа более чем на треть

Управление "Лебапгазчыкарыш" Государственного концерна "Туркменгаз" постепенно увеличило добычу природного газа и газового конденсата за январь – август 2021.

Как сообщает Report, объем производства "голубого топлива" по предприятию составил 8,2 млрд. кубометров, что на 34% выше запланированного на данный период.

В настоящее время специалисты предприятия продолжают работы, направленные на увеличение продуктивности эксплуатационных скважин, восстановление бездействующих газовых колодцев, а также промышленное освоение новых скважин.

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