В Туркменистане  увеличили добычу природного газа более чем на треть

Управление "Лебапгазчыкарыш" Государственного концерна "Туркменгаз" постепенно увеличило добычу природного газа и газового конденсата за январь – август 2021.
Как сообщает Report, объем производства "голубого топлива" по предприятию составил 8,2 млрд. кубометров, что на 34% выше запланированного на данный период.
В настоящее время специалисты предприятия продолжают работы, направленные на увеличение продуктивности эксплуатационных скважин, восстановление бездействующих газовых колодцев, а также промышленное освоение новых скважин.