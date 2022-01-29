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В Туркменистане утверждена Дорожная карта в области водородной энергии

В Туркменистане утверждена Дорожная карта в области водородной энергии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Дорожную карту по развитию международного сотрудничества страны в области водородной энергии на 2022-2023 годы.
В регионе
29 января 2022 г. 11:09
В Туркменистане утверждена Дорожная карта в области водородной энергии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Дорожную карту по развитию международного сотрудничества страны в области водородной энергии на 2022-2023 годы.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Соответствующее постановление было подписано президентом 28 января и опубликовано в СМИ республики 29 января.

Среди целей Дорожной карты - развитие международного сотрудничества, направленного на создание экспортно-ориентированной отрасли водородной энергетики Туркменистана, обеспеченной высококвалифицированными специалистами и функционирующей на основе современных технологий.

Туркменский лидер подчеркнул необходимость активного продвижения энергетической дипломатии как неотъемлемого фактора укрепления взаимовыгодного партнёрства в обеспечении глобальной энергобезопасности.

Бердымухамедов также сказал, что приоритетным аспектом является внедрение передовых технологий в сфере альтернативной и, в частности, низкоуглеродной энергетики, что имеет огромное значение в свете актуальных проблем современности, связанных с экологией и климатическими изменениями.

При этом он отметил, что нейтральный Туркменистан будет и впредь предпринимать последовательные шаги по стимулированию и наращиванию плодотворного международного сотрудничества в данной области.

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