В Туркменистане установят монумент Акхану – коню Гурбангулы Бердымухамедова

Монумент со статуей знаменитого скакуна Акхана (Белый хан), принадлежащего Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана, будет установлен на территории Ахалского велаята.

Монумент со статуей знаменитого скакуна Акхана (Белый хан), принадлежащего Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана, будет установлен на территории Ахалского велаята.

Как передает Report, монумент спроектирует и построит по заказу хякимлика (администрации) Ахалского велаята частное предприятие "Спорт йылдызы".

Документом предписано приступить к строительным работам в этом месяце и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года.

Акхан – легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В 2018 году он прославился на весь мир рекордом – встал на дыбы и прошел 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. А годом ранее всадник на коне Акхан зажег огонь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в ходе торжественной церемонии открытия этих комплексных соревнований в Ашхабаде.

Отметим, что это будет не первый памятник, установленный ахалтекинскому скакуну. В апреле 2013 года в прикопетдагской долине, у подъезда к Международному конноспортивному комплексу, состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвящённой легендарному ахалтекинскому скакуну Полатлы. А год спустя в южной части туркменской столицы был открыт монумент в честь прославленного скакуна Янардага, изображение которого размещено на государственном гербе Туркменистана.