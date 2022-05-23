В Туркменистане установят монумент Акхану – коню Гурбангулы Бердымухамедова

Монумент со статуей знаменитого скакуна Акхана (Белый хан), принадлежащего Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана, будет установлен на территории Ахалского велаята.
Как передает Report, монумент спроектирует и построит по заказу хякимлика (администрации) Ахалского велаята частное предприятие "Спорт йылдызы".
Документом предписано приступить к строительным работам в этом месяце и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года.
Акхан – легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В 2018 году он прославился на весь мир рекордом – встал на дыбы и прошел 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. А годом ранее всадник на коне Акхан зажег огонь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в ходе торжественной церемонии открытия этих комплексных соревнований в Ашхабаде.
Отметим, что это будет не первый памятник, установленный ахалтекинскому скакуну. В апреле 2013 года в прикопетдагской долине, у подъезда к Международному конноспортивному комплексу, состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвящённой легендарному ахалтекинскому скакуну Полатлы. А год спустя в южной части туркменской столицы был открыт монумент в честь прославленного скакуна Янардага, изображение которого размещено на государственном гербе Туркменистана.