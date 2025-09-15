В Туркменистане началось 11-ое заседание Рабочей группы по вопросам Каспия

В МИД Туркменистана начало свою работу 11-ое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.

Как передает Report, об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие делегации Туркменистана (руководитель - М.Г.Атаджанов), Азербайджана (руководитель - Самир Шарифов), Ирана (руководитель – К.Г.Абади), Казахстана (руководитель - З.А.Аманжолова) и Российской Федерации (руководитель - Н.Н.Удовиченко). На заседании председательствовал глава туркменской делегации М.Г.Атаджанов.

В ходе заседания стороны обсудили методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. На мероприятии также был проведен обзор сотрудничества на Каспийском море и рассмотрены вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы создания рабочей группы прикаспийских государств по вопросам обмеления Каспия.

Одиннадцатое заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря продолжает свою работу.