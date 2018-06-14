В Туркменистане снят с должности министр нацбезопасности

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Туркменистане по указу президента страны Гурбангулы Бердымухамедова снят с должности глава МНБ Доврангельды Байрамов. Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, на его место был назначен Яйлым Бердыев, ранее возглавлявший министерство обороны.

Байрамов был уволен с формулировкой «за серьёзные недостатки допущенные в работе», а также понижен в звании с полковника до майора. Напомним, что 30 мая бывший министр получил от президента Бердымухамедова строгий выговор с последним предупреждением «за допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров».

Министром обороны был назначен Бегенч Гундогдыев, ранее возглавлявший пограничную службу Туркменистана.

Начальником пограничной службы был назначен полковник Шадурды Дурдыев, до этого занимавший должность заместителя министра обороны по воспитательной, кадровой и войсковой подготовке.