В Туркменистане проходит семинар по транспортному коридору "Ляпис-лазурь"

В Туркменистане проходит семинар по транзитно-транспортному коридору "Ляпис Лазурь". Организатором семинара в Ашхабаде выступает ОБСЕ .

В Туркменистане проходит семинар по транзитно-транспортному коридору "Ляпис-лазурь". Организатором семинара в Ашхабаде выступает ОБСЕ.

Как сообщает Report, цель мероприятия – представить стратегию по реализации данного транспортного коридора. Центр ОБСЕ в Ашхабаде инициировал разработку стратегии и плана действий по ее реализации в рамках оказания поддержки странам, подписавшим соглашение о транзите и транспорте "Ляпис-лазурь". Семинар организован в рамках внебюджетного проекта Центра "Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана".

В семинаре принимают участие более 60 представителей из Азербайджана, Грузии, Турции и Туркменистана – стран, подписавших соглашение о "Ляпис-лазурь". Кроме того, в мероприятии участвуют генсек Постоянного секретариата межправкомиссии ТРАСЕКА, представитель Программы содействия управлению границами в Центральной Азии и эксперты ОБСЕ.