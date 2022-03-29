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В Туркменистане проходит семинар по транспортному коридору "Ляпис-лазурь"

В Туркменистане проходит семинар по транспортному коридору "Ляпис-лазурь" В Туркменистане проходит семинар по транзитно-транспортному коридору "Ляпис Лазурь". Организатором семинара в Ашхабаде выступает ОБСЕ .
В регионе
29 марта 2022 г. 11:06
В Туркменистане проходит семинар по транспортному коридору Ляпис-лазурь

В Туркменистане проходит семинар по транзитно-транспортному коридору "Ляпис-лазурь". Организатором семинара в Ашхабаде выступает ОБСЕ.

Как сообщает Report, цель мероприятия – представить стратегию по реализации данного транспортного коридора. Центр ОБСЕ в Ашхабаде инициировал разработку стратегии и плана действий по ее реализации в рамках оказания поддержки странам, подписавшим соглашение о транзите и транспорте "Ляпис-лазурь". Семинар организован в рамках внебюджетного проекта Центра "Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана".

В семинаре принимают участие более 60 представителей из Азербайджана, Грузии, Турции и Туркменистана – стран, подписавших соглашение о "Ляпис-лазурь". Кроме того, в мероприятии участвуют генсек Постоянного секретариата межправкомиссии ТРАСЕКА, представитель Программы содействия управлению границами в Центральной Азии и эксперты ОБСЕ.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda “Lyapis lazur” tranzit-nəqliyyat dəhlizi üzrə seminar keçirilir
Версия на английском языке Turkmenistan hosting seminar on Lapis Lazuli transport corridor

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