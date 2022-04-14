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В Туркменистане открыт новый завод по выпуску технического углерода

В Туркменистане открыт новый завод по выпуску технического углерода В Марыйском этрапе Марыйского велаята Туркменистана сегодня состоялась церемония открытия нового завода по производству технического углерода. Как сообщает Report, объект площадью 9,9 га построили специалисты индивидуального предприятия Eziz dag.
В регионе
14 апреля 2022 г. 11:03
В Туркменистане открыт новый завод по выпуску технического углерода

В Марыйском этрапе Марыйского велаята Туркменистана сегодня состоялась церемония открытия нового завода по производству технического углерода. Как сообщает Report, объект площадью 9,9 га построили специалисты индивидуального предприятия Eziz dag.

Мощность нового производства позволяет выпускать 3 000 тонн технического углерода в год. В состав комплекса входят административный корпус, производственный цех и лаборатория.

С введением в строй завода, на котором установлено современное оборудование от ведущих производителей США и Германии, появилось около сотни новых рабочих мест.

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