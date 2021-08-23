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В Туркменистане подготовлена к запуску Лебапская ГЭС

В Туркменистане подготовлена к запуску Лебапская ГЭС Завершены строительные работы, монтаж энергетических установок, распределительных устройств и пуско-наладочные работы на новой газотурбинной электростанции в Лебапе, которая подготовлена к запуску японской компанией Sumitomo Corporation, сообщает Report.
В регионе
23 августа 2021 г. 16:25
В Туркменистане подготовлена к запуску Лебапская ГЭС

Завершены строительные работы, монтаж энергетических установок, распределительных устройств и пуско-наладочные работы на новой газотурбинной электростанции в Лебапе, которая подготовлена к запуску японской компанией Sumitomo Corporation, сообщает Report.

Каждая из трех газотурбинных установок Mitsubishi Hitachi Power Systems имеет мощность в 144 МВт.

Пуск электростанции станет очередным шагом на пути к тому, чтобы общий ежегодный объем производимой в Туркменистане электроэнергии стал 33 миллиарда киловатт-часов за ближайшие 7 лет.

Запуск новой ГЭС мощностью 432 МВт создаст необходимые технические условия для бесперебойного электроснабжения восточного региона страны, создаст новые рабочие места, а также станет основным источником электроэнергии, которая будет экспортироваться за рубеж.

Электростанция станет десятым генерирующим объектом в стране. Общая мощность всех электростанций составляет 6 511 МВт.

Проект профинансировал Японский банк через кредитное соглашение с Внешэкономбанком Туркменистана, сообщает источник.

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