В Туркмении началась внезапная проверка боеготовности армии

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Туркменистане согласно приказу президента Гурбангулы Бердымухамедова началась внезапная проверка боеготовности войск, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Туркменское телевидение.

В состояние боевой готовности были приведены воинские части сухопутных войск, военно-воздушных сил, войск ПВО и военно-морских сил. В проверке участвуют самолеты, вертолеты, беспилотники, боевые корабли и корабли обеспечения. Расконсервирована техника, находящаяся на длительном хранении.

Сообщается, что главная цель внезапной проверки — отработка совместных действий всех родов войск.

Отмечается, что в ходе учений отрабатываются сценарии отражения нападения террористических бандгрупп и их уничтожение.