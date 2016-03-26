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    В Туркмении началась внезапная проверка боеготовности армии

    Отрабатываются сценарии отражения нападения террористических бандгрупп и их уничтожение

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Туркменистане согласно приказу президента Гурбангулы Бердымухамедова началась внезапная проверка боеготовности войск, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Туркменское телевидение.

    В состояние боевой готовности были приведены воинские части сухопутных войск, военно-воздушных сил, войск ПВО и военно-морских сил. В проверке участвуют самолеты, вертолеты, беспилотники, боевые корабли и корабли обеспечения. Расконсервирована техника, находящаяся на длительном хранении.

    Сообщается, что главная цель внезапной проверки — отработка совместных действий всех родов войск.

    Отмечается, что в ходе учений отрабатываются сценарии отражения нападения террористических бандгрупп и их уничтожение.

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