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В турецком регионе Мугла пожар разрастается

В турецком регионе Мугла пожар разрастается В Турции продолжает разрастаться пожар в селе Гюрджегиз района Милас города Мугла.
В регионе
6 августа 2021 г. 14:27
В турецком регионе Мугла пожар разрастается
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В Турции продолжает разрастаться пожар в селе Гюрджегиз района Милас города Мугла.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, пожар подступает к жилым домам села, расположенного в горной местности.

Ветреные погодные условия способствуют более быстрому распространению пожара, в связи с чем масштаб пожаров продолжает расти.

К тушению пожара привлечены пожарные и вертолеты.

Ранее сообщалось, что лесные пожары продолжаются в селах Байыркой и Гюрджегиз района Милас. Несмотря на то, что ранее в горном селе Гюрджегиз пожар был частично локализован, однако разгорелся вновь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMuğla bölgəsində yanğının şiddəti getdikcə artır
Версия на английском языке ФотоFire becomes agressive in Turkey's Mugla

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