В турецком регионе Мугла пожар разрастается

В Турции продолжает разрастаться пожар в селе Гюрджегиз района Милас города Мугла.

В Турции продолжает разрастаться пожар в селе Гюрджегиз района Милас города Мугла.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, пожар подступает к жилым домам села, расположенного в горной местности.

Ветреные погодные условия способствуют более быстрому распространению пожара, в связи с чем масштаб пожаров продолжает расти.

К тушению пожара привлечены пожарные и вертолеты.

Ранее сообщалось, что лесные пожары продолжаются в селах Байыркой и Гюрджегиз района Милас. Несмотря на то, что ранее в горном селе Гюрджегиз пожар был частично локализован, однако разгорелся вновь.