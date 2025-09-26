Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 11:28
    В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

    Потолок 5-звездочного отеля Transatlantik Hotel & SPA обрушился на туристов в турецком курортном районе Гёйнюк, расположенном в регионе Кемера.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев.

    Большинство гостей отеля - россияне. Обрушение произошло во время завтрака над рестораном. О пострадавших пока неизвестно.

    Предварительно, потолок рухнул из-за влажности в помещении.

    Турция отель инцидент регион Кемер
