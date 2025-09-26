В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля
26 сентября, 2025
- 11:28
Потолок 5-звездочного отеля Transatlantik Hotel & SPA обрушился на туристов в турецком курортном районе Гёйнюк, расположенном в регионе Кемера.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев.
Большинство гостей отеля - россияне. Обрушение произошло во время завтрака над рестораном. О пострадавших пока неизвестно.
Предварительно, потолок рухнул из-за влажности в помещении.
