В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

Потолок 5-звездочного отеля Transatlantik Hotel & SPA обрушился на туристов в турецком курортном районе Гёйнюк, расположенном в регионе Кемера.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев.

Большинство гостей отеля - россияне. Обрушение произошло во время завтрака над рестораном. О пострадавших пока неизвестно.

Предварительно, потолок рухнул из-за влажности в помещении.