Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человек

    В регионе
    • 12 октября, 2025
    • 21:54
    В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человек

    В турецком районе Мазыдаг провинции Мардин произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, грузовик, следовавший из Диярбакыра в Мардин, столкнулся с пикапом. В результате аварии травмы получили 15 человек.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, жандармерии и спасатели. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницы.

    По факту аварии проводится расследование.

    ДТП Турция пострадавшие
    Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    22:15
    Фото

    В Баку начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    22:13

    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    21:54

    В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человек

    В регионе
    21:32
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    21:11

    Гонщик сгорел заживо на этапе чемпионата Польши по ралли

    Индивидуальные
    20:57

    На трассе Баку-Шамахы из-за неосторожности водителя произошла авария, есть пострадавший

    Происшествия
    20:27

    В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговле

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Акиф Гулузаде одержал очередную победу на ONE Championship в Бангкоке

    Индивидуальные
    19:54

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Другие страны
    Лента новостей