В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человек
В регионе
- 12 октября, 2025
- 21:54
В турецком районе Мазыдаг провинции Мардин произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, грузовик, следовавший из Диярбакыра в Мардин, столкнулся с пикапом. В результате аварии травмы получили 15 человек.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, жандармерии и спасатели. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницы.
По факту аварии проводится расследование.
Последние новости
22:15
Фото
В Баку начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
22:13
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
21:54
В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человекВ регионе
21:32
Фото
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в КазахстанеИндивидуальные
21:11
Гонщик сгорел заживо на этапе чемпионата Польши по раллиИндивидуальные
20:57
На трассе Баку-Шамахы из-за неосторожности водителя произошла авария, есть пострадавшийПроисшествия
20:27
В США рассказали о запросе на телефонный звонок с КНР по торговлеДругие страны
20:07
Фото
Акиф Гулузаде одержал очередную победу на ONE Championship в БангкокеИндивидуальные
19:54