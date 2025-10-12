В турецком Мардине в результате ДТП пострадали 15 человек

В турецком районе Мазыдаг провинции Мардин произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, грузовик, следовавший из Диярбакыра в Мардин, столкнулся с пикапом. В результате аварии травмы получили 15 человек.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, жандармерии и спасатели. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницы.

По факту аварии проводится расследование.