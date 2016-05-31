В турецком городе Килис разорвалась выпущенная из Сирии ракета

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Ракета, выпущенная с сирийской территории, разорвалась сегодня в турецком городе Килис.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, пострадавших нет. На место происшествия выехала полиция.

За последние месяцы от попадания ракет и минометных снарядов из Сирии наиболее сильно пострадал именно приграничный город Килис. По заявлениям турецкого руководства, обстрелы ведутся с территорий, находящихся под контролем действующих в Сирии боевиков.

С января этого года в городе разорвалось более 70 ракет и минометных снарядов. Погибло 20 человек, более 60 получили ранения. Среди погибших есть граждане Сирии, находящиеся в Турции в качестве беженцев.