 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В турецком городе Килис разорвалась выпущенная из Сирии ракета

    На место происшествия выехала полиция

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Ракета, выпущенная с сирийской территории, разорвалась сегодня в турецком городе Килис.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, пострадавших нет. На место происшествия выехала полиция.

    За последние месяцы от попадания ракет и минометных снарядов из Сирии наиболее сильно пострадал именно приграничный город Килис. По заявлениям турецкого руководства, обстрелы ведутся с территорий, находящихся под контролем действующих в Сирии боевиков.

    С января этого года в городе разорвалось более 70 ракет и минометных снарядов. Погибло 20 человек, более 60 получили ранения. Среди погибших есть граждане Сирии, находящиеся в Турции в качестве беженцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi