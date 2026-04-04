В турецком городе Бурса перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

В турецком городе Бурса перевернулся пассажирский микроавтобус.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла на магистрали Изник–Орхангази.

В результате потери управления микроавтобус перевернулся, один человек погиб, еще 12 получили ранения.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и спасатели.

Причины аварии выясняются.