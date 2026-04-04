В турецком городе Бурса перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 08:53
В турецком городе Бурса перевернулся пассажирский микроавтобус.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла на магистрали Изник–Орхангази.
В результате потери управления микроавтобус перевернулся, один человек погиб, еще 12 получили ранения.
На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и спасатели.
Причины аварии выясняются.
