В турецком Газиантепе трое полицейских погибли при подрыве смертника - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Трое полицейских погибли при самоподрыве террориста-смертника в городе Газиантеп на юго-востоке Турции, еще восемь человек ранены, заявил губернатор Газиантепа Али Ерликая в прямом эфире телеканала NTV в воскресенье.

Как передает Reportoб этом сообщил RİA Novosti.

"Долгое время в Газианепе идет борьба против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сегодня мы получили информацию о том, что полиция проводит операцию в одном из жилых кварталов. В ходе этой операции один смертник совершил самоподрыв, второй попытался это сделать, но безуспешно. Он был ранен и захвачен полицией. Трое полицейских погибли, восемь граждан, в том числе четверо сирийцев, получили ранения и доставлены в больницу", — сказал Ерликая.

Он добавил, что в настоящее время в городе проводится операция по нейтрализации оставшихся террористов, среди которых могут быть смертники. Жители Газиантепа предупреждены о необходимости соблюдения мер предосторожности.

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14.49

Баку. 16 октября. REPORT.AZAZ/ Несколько человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в городе Газиантеп на юге Турции. Как передает Reportoб этом сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел во время обыска, который вели сотрудники сил безопасности в доме подозреваемого в террористической деятельности. По имеющейся информации, один из двух боевиков-смертников подорвал себя.